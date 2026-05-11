Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael volvió a brillar en la competencia con “Yo sigo siendo aquél”!

Raphael salió al escenario para responder al reto de Héctor Lavoe con una emotiva interpretación de “Yo sigo siendo aquel”. El consagrado apostó por uno de los clásicos más recordados del cantante español para defender su lugar en la competencia.

Durante la presentación, el imitador conectó con el público con una interpretación cargada de nostalgia y sentimiento. “Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos”, cantó frente a los asistentes, quienes acompañaron el tema con aplausos.

La puesta en escena estuvo marcada por la elegancia y la intensidad característica del personaje. Además, el participante volvió a demostrar seguridad y dominio sobre el escenario en una de las batallas más esperadas de la noche.

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