Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Steven Tyler promete quitarle la silla a Marcello Motta!

Durante la entrevista previa a su presentación, Steven Tyler confesó que el resultado de la batalla pasada no era exactamente el que esperaba, aunque aseguró sentirse satisfecho por haber enfrentado a un competidor al que respeta profundamente.

El participante destacó además la admiración que siente por Marcello Motta, asegurando que conoce muy bien al personaje original y valorando el trabajo del consagrado sobre el escenario.

“Creo que puedo hacer una mejor presentación de la que di ahora y es lo que va a pasar”, comentó con seguridad antes de salir a escena.

Asimismo, Steven Tyler dejó claro que su objetivo es quedarse con una silla, aunque reconoció que todos los consagrados actuales merecen estar en ese lugar. Sin embargo, aseguró que si logra ocupar una de esas posiciones también será gracias a su propio mérito.

La expectativa por esta nueva batalla aumentó aún más tras el tenso cruce de miradas entre ambos participantes antes de ingresar al escenario, dejando en evidencia que el desempate promete ser uno de los más intensos de la jornada.

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