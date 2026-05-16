Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Víctor Manuel puso sabor salsero en la competencia contra Marcelo Motta!

La tercera batalla de la noche tuvo sabor a salsa con la llegada de Víctor Manuel, quien regresó al escenario decidido a enfrentar a Marcelo Motta.

El imitador, recordado por su paso en la temporada 27 del 2020, dejó clara su intención desde el inicio. “La salsa no se imita, se siente”, afirmó antes de salir al escenario.

Además, el participante lanzó un mensaje a los consagrados. “No tendré piedad con ninguno”, señaló, asegurando que estaba listo para pelear por una silla en la competencia.

Al momento de elegir rival, Víctor Manuel no dudó en nombrar a Marcelo Motta, a quien llamó “mi hermano” antes de iniciar el enfrentamiento.

Durante la presentación, el imitador interpretó “He tratado”, tema con el que buscó conquistar al jurado y al público con una propuesta cargada de sentimiento y salsa romántica.

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