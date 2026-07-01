¡Yo Soy llega a Cajamarca! Participa en el Pre Casting Oficial y demuestra tu talento

El equipo de producción del programa llegará a Cajamarca para realizar el Pre Casting Oficial, una jornada en la que buscarán a las nuevas voces que podrían formar parte de la próxima temporada.

A través de un video difundido en redes sociales, Franco Cabrera invitó a todos a participar de esta convocatoria y demostrar su talento sobre el escenario.

El pre casting se realizará el sábado 11 de julio, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en Parada 90s Bar. Durante la jornada, los participantes podrán mostrar su mejor interpretación ante el equipo de producción, que elegirá a quienes continuarán en el proceso.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse frente al jurado de Yo Soy en Lima y buscar un lugar en la competencia.

Si sueñas con llevar tu talento a la televisión nacional, prepara tu mejor performance, afina la voz y demuestra que naciste para brillar. ¡La próxima gran estrella de Yo Soy podría salir de Cajamarca!