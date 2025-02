Conocido influencer Kim Woong Seo murió a los 38 años en accidente

El mundo de las redes y los influencers está de dulo luego que se confirmara que una de sus figuras más queridas, el experto en fitness y culturista Kim Woong Seo, falleció de una forma trágica e inesperada a la edad de 38 años.

La noticia del fallecimiento ha causado una profunda consternación entre sus seguidores y colegas, quienes lo reconocían no solo por su impresionante físico y dedicación al bienestar personal, sino también por la energía positiva que irradiaba a través de sus plataformas. Su hermano, con gran dolor, tomó las redes sociales de Kim para compartir un mensaje conmovedor con la comunidad que había formado a lo largo de los años.

“Kim Woong Seo, quien siempre estaba lleno de energía, murió hoy debido a un accidente y se ha embarcado en un largo viaje al cielo donde ya no nos podemos dar la mano», comenzaba el sentido escrito.

«Mi hermano, quien parecía fuerte, sin embargo, era más sensible que nadie. Te agradecería si me recuerdas profundamente en tu corazón por mucho tiempo para que últmo camino no sea solitario» , continuó en su mensaje, resaltando el contraste entre la imagen pública de Kim y su verdadero yo.

Es importante resaltar que aún no se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias de su muerte, solo que se trató de un accidente inesperado que lo ha llevado a dejar este mundo a una edad tan temprana.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ