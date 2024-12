Eugenio Derbez: cuál fue la crítica a Selena Gomez que le costó perder millones de seguidores

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez está en medio de la polémica luego que una entrevista para el podcast de Gaby Mendoza emitiera un desafortunado comentario sobre la actuación de Selena Gomez en la cinta «Emilia Pérez». El importante resaltar que por su papel la cantante fue nominada a los Globos de Oro.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible”, dijo Derbez en la entrevista. “Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir wow, ¡Qué es esto!”, añadió.

Tras ello, la entrevistadora señaló que Gomez «es una buena actriz y cantante, pero el español es su idioma secundario… al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación (…) Por eso su actuación no solo es no convincente, sino es incómoda».

SELENA SE PRONUNCIA

La respuesta de Selena no tardó en llegar y en los comentarios del video que se viralizó en las redes sociales, escribió el siguiente mensaje: “Entiendo de dónde vienes… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

HABRÍA PERDIDO MÁS DE 3 MILLONES DE SEGUIDORES

Tras la polémica, los usuarios de las redes sociales reportaron que la cuenta de Instagram de Derbez había sufrido una gran perdida de seguidores. Según capturas difundidas en redes, el actor perdió aproximadamente 3 millones de seguidores en pocos días, cayendo de 23 millones a 20 millones.

Ante el revuelo, Eugenio Derbez emitió una disculpa pública a través de su cuenta de TikTok. El papá Aislinn Derbez calificó de “descuidados” los comentarios que hizo y destacó la importancia de la solidaridad entre latinos:

”Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón” , expresó.

