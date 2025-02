Mon Laferte revela que sufrió abuso sexual cuando era niña

A través de un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, la cantante chilena Mon Laferte reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía siete años. La dolorosa revelación vino después de la cantante chilena fuera duramente criticada por artistas visuales chilenos, quienes asegura que, luego de que la cantante lanzara su exposición de arte.

«Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos», dijo la artista de 40 años en un mensaje en X.

En su carta, la artista mencionó todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser una artista. «A los 17 vivía sola con mi abuela, me tocó cuidarla después de un derrame cerebral que la dejó postrada, yo en las noches salía a cantar y con eso compraba pañales pa ella y a veces uno que otro vestido de la ropa usada pa cantar, aprendí a hacer maravillas cosiendo a mano» , recordó.

Ya llegada a los 18 años, la situación no cambió mucho para Mon, pues cuando empezó a trabajar en la TV también fue acosada por su productor musical.

A los 18 encontré una oportunidad en la tele, eso para mí fue la salvación de mi vida, ganaba 30 lukas a la semana, después empecé a tener pitutos y con eso ayudaba a mi familia. Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui», resaltó.

«Con 23 años y 4 palos que había juntado me fui a México, sin pitutos, sola con ganas de salir adelante. Cuando llegué a Mexico me tocaron los años más difíciles del crimen organizado, salí escapando un par de veces de algún antro en Veracruz, canté covers en bares durante 8 años. Ganaba 300 lukas al mes. Con eso a veces le podía mandar plata a mi familia en Chile», terminó.

Tras su confesión, sus seguidores no tardaron en brindarle su respaldo en los comentarios y aplaudieron su fortaleza.

«Que valiente has sido Mon Laferte de mostrarte ante el mundo con toda tu vulnerabilidad y toda la dureza de tu vida. Cuanto has luchado y como tu arte y tu talento te han salvado. Mujer valiente y guerrera, eres un ejemplo de resiliencia y de esperanza», «Naciste siendo artista, algo que no se puede enseñar en las escuelas. Tu voz, tus pensamientos, tus pinturas y la forma en que te expresas, todo eso es arte en su forma más pura. Gracias. I love you», «Te compré un cuadro hace unos años y créeme que es de mis pertenencias favoritas, mis respetos», son algunos comentarios.