Partidos de hoy, viernes 25 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, viernes 25 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 25 DE ABRIL

Francia – Ligue 1

13:45 | PSG vs Nice

Chile – Primera División

17:00 | Ñublense vs La Serena

17:00 | Unión La Calera vs Audax Italiano

19:30 | Universidad Católica vs Everton

Ecuador – Primera A

19:00 | El Nacional vs Delfín

Paraguay – Primera División

17:00 | Atlético Tembetary vs 2 de Mayo

