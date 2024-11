Mónica Sánchez sobre su retiro de serie de TV: “Dejó de retarme”

En una entrevista con los periodistas Mónica Delta y Santiago Gómez para el podcast “Habla Serio”, la actriz Mónica Sánchez se sinceró y reveló los motivos que la llevaron a dejar su papel de ‘Charito’ en la famosa serie de TV.

Sánchez manifestó que la principal razón es porque su personaje la dejó de retar a nivel creativo.

“Siempre he sido una mujer de retos, las cosas que me retan me convoca, en cuento me parece que costruyan algo para mí o para el mundo. Y de alguna manera, un trabajo increíble que he tenido los últimos 15 años, al cual le agradezco enormemente, mi identidad como profesional, pero sí dejó de retarme a nivel creativo”, explicó en un primer momento. “Charito no se parece a mí, ese fue el gran reto para mí, toda esa energía puestas en algo maravilloso”, añadió.

Otras de las razones por las que Mónica Sánchez decidió dar un paso al costado en la serie de TV, fue «porque de pronto empecé a notar que pasaba más tiempo de mi vida siendo un personaje, que siendo yo misma. Durante gran parte de mi vida, mi trabajo ha regulado mi vida y fue el epicentro de mi tiempo”.

“El cuerpo te habla y los actores estamos acostumbrados a escucharlos, de pronto me aparecía mucho cansancio, fatiga, me era más posible concentrarme. Salía 6 a.m. y volvía a las 6 a.m., volvía a mi casa y yo dónde estaba, si ha sido bonito una pausa para simplemente vivir. Ha sido bien bonito y es el plan en el que estoy ahora”, añadió.

