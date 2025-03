Mujer casi se divorcia tras ser estafada por un falso Enrique Iglesias

En una era donde la tecnología ha cambiado la forma en que nos comunicamos, las relaciones virtuales han encontrado su espacio. Sin embargo, no siempre se traducen en lo que parecen. Este fue el caso de una mujer de 63 años en Estados Unidos, quien durante dos años se convirtió en víctima de una elaborada estafa. Durante ese tiempo, creyó estar conversando con el famoso cantante Enrique Iglesias, cuando en realidad se trataba de un hombre que se hacía pasar por él.

La “relación” comenzó de manera inocente, brindándole a la mujer ilusión y compañía. A lo largo de esos dos años, el falso Enrique solicitó considerable cantidad de dinero, llegando a pedir hasta 3 mil dólares.

Para consolidar su engaño, el impostor incluso le envió imágenes de un anillo, prometiéndole que se casarían.

Mujer casi arruina su matrimonio por romance con un falso Enrique Iglesias. Guadalupe Cepeda es una mujer que pasó varios meses mensajeándose con alguien que aseguraba ser el cantante español Enrique Iglesias. La mujer estaba tan convencida que sostenía un amorío con él, que incluso puso en riesgo su matrimonio. Luego de ser descubierta, la familia de Guadalupe investigó al respecto y se dio cuenta de que el supuesto Enrique Iglesias que la había enamorado, hablada desde un celular registrado en África. Ahora la mujer trabaja para evitar que otras personas solitarias caigan en lo que pudo haber sido una estafa que casi pone en riesgo su vida familiar.

El desenlace de esta historia llegó cuando la mujer decidió compartir su experiencia en el programa de televisión «Primer Impacto» de Univisión.

En un emotivo momento, confesó sus sentimientos por el supuesto cantante, afirmando entre lágrimas: «Enrique, si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti.» En una mezcla de esperanza y desesperación, la mujer quiso saber si había alguna posibilidad de unirse al artista, añadiendo: «Si no, también quiero saber la verdad. Si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio.»

Su esposo, quien descubrió la infidelidad cibernética, le advirtió que esto se trataba de fraude, luego descubrió que las llamadas entre su esposa y el sujeto provenían de Nigeria.

REPRESENTANTES DE ENRIQUE IGLESIAS SE PRONUNCIARON

La historia tomó un giro mediático cuando el medio buscó la opinión de Enrique Iglesias. A través de sus representantes, el cantante dejó claro que no tenía ninguna relación con esta estafa y advirtió a sus fanáticos sobre la importancia de no aceptar comunicaciones sospechosas en su nombre.

