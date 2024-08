Old School vs. New School de reggaetón: cuándo será y quiénes se presentará

Los amantes de la música urbana podrán disfrutar de lo mejor de estos ritmos en la fiesta más grande que llega al Perú por primera vez: el festival de Old School vs. New School de reggaetón y perreo.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los seguidores de estos géneros, ofreciendo un recorrido musical desde los primeros días del reggaetón hasta el presente.

¿CUÁNDO SERÁ EL FESTIVAL OLD SCHOOL VS. NEW SCHOOL DEL REGGAETÓN?

El festival se llevará a cabo este jueves 29 de agosto y contará con una impresionante batalla de DJs de Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, quienes se enfrentarán con DJ locales de Perú.

¿QUÉ ARTISTAS SE PRESENTARÁ EN EL EVENTO?

Entre los artistas confirmados se encuentran Chris Acosta, J Star, Fiuger, Bryan Flow, Fit y Brake Perú. Además, habrá espectáculos que incluyen shows de pirotecnia, juegos de láser, animadores y diversas activaciones.

Estos elementos ofrecerán una experiencia visual y auditiva sin precedentes, convirtiendo al evento en el más grande de su tipo jamás visto en Perú. Además, perfila al país como destino clave para la música urbana.

El choque de la escuela antigua y la nueva del perreo y reggaetón se llevará a cabo en el Club Cultural Deportivo Lima el 29 de agosto. Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú y se espera una gran afluencia de público.

