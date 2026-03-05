Pol Deportes es fichado en Telemundo para narrar Mundial de Fútbol 2026

Sueños que se cumplen. Durante una transmisión del medio internacional Telemundo, el conductor Carlos Calderón anunció frente a Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, que será parte del staff que cubrirá el Mundial de Fútbol 2026. El influencer y joven periodista, con este nuevo paso, marca un punto importante en su carrera hacia el público del mundo.

“No solo eso, sino que, Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que, ¡qué emoción! Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”, sorprendió Calderón a Pol Deportes.

Por su parte, Pol Deportes agradeció a su público desde su red social de Instagram, donde tiene 835 mil seguidores. “Esto se lo dedico a mi gente que nunca dejó que me rinda”, comentó.

“Hoy tuve la oportunidad de estar en Hoy Día de Telemundo desde Miami, contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hable de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú”, declaró.

