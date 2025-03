Tito Vega, actor de “Pituca sin Lucas”, habla sobre su dolorosa situación familiar

Tito Vega, quien interpretó a Enrique Andrade o más conocido como ‘Enri’, en la exitosa telenovela ‘Pituca sin Lucas’ de Latina Televisión, fue el invitado en el nuevo episodio de “Habla Serio”, el podcast conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez.

El actor confesó que pese a que está en un buen momento de su vida, aún tiene una parte de su vida que no está resuelta.

“¿Qué te quiebra, Tito?”, consultó la conductora de Punto Final a Vega, quien respondió: “No tener una parte resulta de mi vida, que me cuesta, pero es algo que ya no depende de mí, sino de las otras personas”

“Estoy aprendiendo a vivir con eso, es algo que me hacía llorar todos los días, recién he soltado, pero tenía que seguir trabajando, me toca seguir avanzando. Es algo con lo que sigo viviendo, no está en mis manos, no puedo cambiar la forma de pensar de otras personas”, puntualizó.

“¿Estamos hablando de la pareja que tenías, de la relación con tu hijo?», consultó Santiago. “Hablo de esa parte de mi vida y que me duele mucho, pero no puedo hacer nada» , respondió el actor de «Pituca sin Lucas».