Tito Vega, actor de “Pituca sin Lucas”, habla abiertamente de los tratamientos estéticos que se realizó

El carismático y querido actor Tito Vega, actor de “Pituca sin Lucas”, contó en una reciente entrevista con Mónica Delta y Santiago Gómez para “Habla Serio” que se realizó más de un tratamiento estético.

Vega comentó que en medio de la pandemia decidió realizarse una banda gástrica luego de subir 35 kilos tras la muerte de su padre.

“Me comía todo lo que no decía. Estábamos encerrados y mi papá falleció debido al COVID-19. Yo vivía con él, el día del padre lo llamo y me dice que está mal, le dije que lo lleve su esposa, lo llevó, se quedó internado y no volvió a salir”, contó.

“Justo el día que fallece, se retomaba las grabaciones, tenía 17 escenas, no me permití llorar, recién en la noche. Yo subí 35 kilos y al año tomé cartas en el asunto, me operé y ahora me cuido mucho», contó.

En ese sentido, el actor reveló que luego de someterse a la intervención decidió cuidarse más, por lo que también decidió hacerse otros ‘arreglitos’.

“Me hice arreglitos. Me hice la lipopapada, los parpados, me he puesto pelo, duele un poquito, pero vale la pena”, dijo sin reparos.

