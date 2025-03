Tito Vega revela por qué dudó aceptar papel de Enri en telenovela ‘Pituca sin Lucas’

El actor Tito Vega visitó el set de “Habla Serio” y mantuvo una íntima conversación con Mónica Delta y Santiago Gómez sobre sus inicios en la actuación. Además, compartió con los periodistas cómo fue que le llegó la propuesta de interpretar a Enri, su personaje en “Pituca sin Lucas”.

Vega se sinceró y reconoció que en un primer momento dudó en interpretar un personaje gay debido a los prejuicios.

“ Cuando me llegó la propuesta, yo no acepté inicial el papel porque no me sentí preparado y porque fui prejuicioso. Me mandan el perfil y en lo que me fije fue en personaje gay de 50 años y un montón de rasgos y yo digo: ‘Uy, no, nunca he interpretado a un personaje gay. No sé cómo lo tome la gente’. Me hice un arroz con mango terrible. Yo no sabía (como interpretar un gay), te estereotipan demasiado”, expresó.

Finalmente, después de darle tantas vueltas, escuchó un consejo de alguien que estaba cerca a él, quien le pidió que no se adelante a los hechos.

“Me dio mucho miedo, la persona que estaba conmigo me dijo que lo tomara como un reto y no hay que adelantar”, reveló. “Hice el casting y luego me reuní con la gente de Mega y Me gustó el cuidado que le estaban dando a la persona, hasta la vestimenta me preguntaron si estaba de acuerdo”, añadió.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7