Ramón García revela que pudo ser sacerdote en vez de actor: «Me quedé en cerdote»

En un nuevo episodio del podcast digital Habla Serio, el reconocido actor peruano Ramón García sorprendió a todo que pudo haberse dedicado netamente a la religión una vez finalizado la etapa del colegio. ¿Cómo así?

Durante la entrevista, García, conocido por su papel de Paquete en «Camote y Paquete: Aventura de Navidad», explicó que nunca planeó de forma concreta su carrera, aunque siempre se sintió impulsado por el flujo de la vida.

«Siempre he pensado que soy como una pelota de nieve que va rodando y creciendo a medida que avanza. Nunca planeé nada», comentó. Por esta razón, Ramón decidió hacerse un test vocacional para descubrir qué podría hacer en el futuro.

No obstante, el resultado le sorprendió, ya que indicó que no solo podía dedicarse a ser actor, sino también convertirse en sacerdote. «Una de las opciones que me dio fue ser sacerdote. Me quedé en cerdote», comentó.

Este comentario causó risas en el programa, considerando que en sus últimos papeles García ha interpretado personajes relacionados con la religión. Para conocer más sobre su trayectoria, mira la entrevista completa en el canal de YouTube de Latina Noticias.

