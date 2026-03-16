Año Escolar 2026: denuncian que colegio dejará sin vacantes a 75 estudiantes

Casi un centenar de padres de familia realizaron un plantón para denunciar que la administración del colegio Nicolás Copérnico, ubicada en la zona de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, podría dejar sin vacantes a 75 estudiantes que hoy debieron volver a las aulas.

Según denunciaron, los padres de familia gestionaron la ampliación de vacantes con la dirección del centro estudiantil, y aunque aseguran que tuvieron la conformidad, luego se dieron con la sorpresa que se había dispuesto la apertura del grado académico para el público en general.

En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades ya que sus hijos corren el riesgo de no estudiar este año. Cabe señalar que el Ministerio de Educación dio a conocer 53 631 colegios públicos abrirán sus puertas para recibir a más de seis millones de estudiantes.

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