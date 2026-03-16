Asesinan a balazos a mototaxista de 23 años en la puerta de su casa en Carabayllo

Un joven de 23 años, que se dedicaba a brindar servicios de transporte en mototaxi, fue acribillado por presuntos extorsionadores cuando se encontraba en la puerta de su casa ubicada en la avenida Miraflores, en el distrito de Carabayllo.

Julio César Enrique Cárdenas recibió hasta cinco impactos de bala a corta distancia cuando se disponía a trabajar en su unidad. Se conoció que la víctima era barbero, pero recientemente había decidido trabajar en una mototaxi para ayudar a su familia.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del crimen y cercaron la zona para iniciar las investigaciones. Informes preliminares señalan que el joven no había recibido amenazas, sin embargo, la línea en la que trabajaba sí habría estado realizado el pago de cupos a bandas de extorsionadores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7