Así cayó ‘Pequeño J’ en Pucusana: presunto autor de triple crimen en Argentina | VIDEO

El narcotraficante peruano conocido con el alias de ‘Pequeño J’ fue capturado en Lima, más precisamente en el distrito de Pucusana, cuando se transportaba oculto en un camión. Este delincuente es señalado como el autor del crimen de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, Argentina.

Personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro) estuvo a cargo de la detención de ‘Pequeño J’. Versiones preliminares apuntan a que la captura fue posible también al hecho de que en esa zona de Lima se está desarrollando un paro de pescadores.

El arresto de alias ‘Pequeño J’ se produjo una hora después de que se informara que también cayó en Lima su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. De esta manera, ya son nueve los detenidos por los femicidios de las argentinas Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

TRIPLE CRIMEN EN ARGENTINA

De acuerdo a las investigaciones, Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, durante la noche del viernes 19 de septiembre, subieron a una camioneta pensando que acudirían a una fiesta en el barrio porteño de Flores, en Buenos Aires, pero en realidad iban camino hacia un trágico final.

Las primas Brenda y Morena postearon hacia las 11:00 p.m. de esa noche una foto en sus redes sociales mientras iban a bordo del auto. A las 2:00 a.m. del día siguiente fue su última conexión. Una hora después, según el resultado de la autopsia, empezaron a ser torturadas hasta que finalmente las mataron y enterraron. Los asesinos trasmitieron en vivo lo sucedido.

VIDEO RECOMENDADO