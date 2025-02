Así llegó el segundo grupo de peruanos deportados desde Estados Unidos

Un segundo vuelo con deportados de Estados Unidos, proveniente de Luisiana, aterrizó en nuestro país con 106 inmigrantes peruanos, incluidas 25 mujeres, cerca de las 4:00 pm de este jueves 6 de febrero. Ellos llegaron a través del Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Todos ellos fueron expulsados del país norteamericano por estar bajo una situación migratoria irregular. Algunos de los peruanos deportados relataron cómo fueron detenidos y expulsados de Estados Unidos.

«Estaba ingresando a la frontera, pero para ellos somos inmigrantes criminales terroristas, según la ley de Trump. Por eso nos deportaron. Me trajeron solo con una bolsa, porque tiraron a la basura todas mis cosas. Allá no hay embajada ni consulado peruano. Allá nadie se hace cargo de nosotros. Los derechos humanos no existen para los Estados Unidos», señaló uno de los peruanos deportados.

Cabe apuntar que, pese a que la Cancillería informó en un inicio que el vuelo traería a 141 connacionales, ajustes en el proceso de deportación hicieron que se redujera la cifra. Al final llegaron 106 peruanos deportados. Todos ellos pasaron control migratorio y de requisitorias, para luego abandonar el lugar.

Hasta el momento, el canciller Elmer Schialer informó que 308 peruanos tienen orden de deportación por parte del gobierno de Estados Unidos y que otros 304 permanecen a la espera de ser expulsados. Aún no se ha anunciado la fecha de llegada de un tercer vuelo. Sin embargo, la Cancillería ha solicitado la celeridad del trámite.

