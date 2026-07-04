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Bomberos peruanos del equipo USAR volvieron tras misión en Venezuela | VIDEO

Lima
Felipe Morales
Felipe Morales
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Los bomberos integrantes del equipo USAR Perú volvieron a nuestro país tras cumplir una destacada labor de rescate de sobrevivientes en Venezuela, donde dos devastadores terremotos convirtieron en escombros muchos edificios y viviendas.

Amigos y familiares los recibieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con vivas, besos, abrazos, aplausos y entonando la emotiva canción “Contigo Perú”.

Junto a ellos, llegó Kayra, la perrita rescatista. Gracias a su increíble olfato, esta heroína de cuatro patas fue clave para salvar con vida a una mujer atrapada durante tres días bajo los escombros de un inmueble de siete pisos.

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