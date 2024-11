Cámaras captan cómo fueron las últimas horas de Darwin Condori: efectivos de la PNP llegaron horas antes de su muerte

Latina Noticias obtuvo imágenes exclusivas que muestran cómo vivió sus últimas horas Darwin Condori en el hostal ‘Las Perlas’ del distrito de San Juan de Lurigancho, donde buscaba esconderse luego de ser señalado como el principal sospecho del asesinato de Sheyla Cóndor Torres.

A la medianoche, del domingo 17 de noviembre, las cámaras de seguridad ubicadas cerca al hostal captaron a Darwin caminando despacio hacia el hotel y en sus manos lleva una bolsa blanca.

Luego de 27 minutos volvió a salir del establecimiento para dejar la bolsa con la que ingresó. Alrededor de la 1 a.m. se asomó por la ventana de su habitación 303, se tomó unos segundos para ver la calle y luego se esconde.

Segundos después de que Condori se asomara por la ventana, llegaron diez efectivos policiales vestidos de civil; sin embargo, no pudieron ingresar a su habitación debido a que el acusado de asesinar a Sheyla Cóndor se había registrado con otro nombre.

« No se identificó con vestimenta suboficial, entró como un civil y con el DNI. Ya luego conversando con la PNP se pudo saber que era un DNI de otra persona. La primera sospecha es que no salía a comer, no pedía delivery» , indicó a nuestras cámaras el abogado del hostal ‘Las Perlas’.

VIDEO RECOMENDADO