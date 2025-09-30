‘Pequeño J’: la historia del narco peruano de 20 años detrás del crimen que estremeció a Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue capturado este martes en la localidad de Pucusana, Perú. A sus 20 años, este joven peruano era considerado el narco más buscado en Argentina, señalado como el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó al país vecino.

UN CRIMEN QUE ESTREMECIÓ ARGENTINA

El caso estalló el pasado 19 de septiembre, cuando Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron tras abordar una camioneta blanca en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Cinco días después, sus cuerpos mutilados fueron encontrados en una cámara séptica en Florencio Varela.

La investigación apunta a que se trató de un “castigo ejemplar” dentro de una organización de narcotráfico transnacional. Según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen fue incluso transmitido en vivo por un canal privado de Instagram, donde Pequeño J habría sentenciado: “Esto le pasa al que me roba droga”.

¿DE QUIÉN SE TRATA?

Natural de Trujillo, Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano fue criado en un entorno marcado por la violencia. Su padre, vinculado a actividades delictivas en el norte del país, fue asesinado en 2018 por presuntos integrantes de la banda rival conocida como “El Gran Marqués”. Tony tenía entonces 13 años y poco después se trasladó a Argentina, donde empezó a construir su propia red criminal.

Sus redes sociales evidencian una identidad forjada entre armas, amenazas veladas y frases como “Siempre humilde, cabrón”. En múltiples publicaciones, el joven expresa admiración por su padre y promete venganza. Su perfil en línea, al igual que el de muchos otros jóvenes criminales, refleja cómo las plataformas digitales han sido utilizadas para proyectar poder y construir una reputación dentro del submundo delincuencial.

Pese a que las autoridades peruanas confirmaron la nacionalidad de Valverde y aseguraron que no tenía antecedentes penales registrados, no existen documentos migratorios oficiales que acrediten su salida legal del país, lo que refuerza la hipótesis del uso de pasaportes falsos para ingresar a Argentina o Uruguay.

