Carabayllo: incendio de gran magnitud se registró en ferretería durante la madrugada de Navidad

La madrugada de este 25 de diciembre, un incendio de grandes proporciones se registró en una ferretería ubicada en la avenida Tupac Amaru, distrito de Carabayllo. El siniestro alarmó a los vecinos, quienes desde los exteriores estaban expectantes.

Para atender la emergencia se necesitó seis unidades de bomberos y más de 50 efectivos, quienes tuvieron que ingresar a la fuerza al inmueble, ya que el propietario no se encontraba y las llamas estaban consumiendo el predio.



“Las causas aún son materia de investigación que le corresponde a la Policía Nacional del Perú. Comenzó en el primer piso y en la azotea, aparentemente, hay materiales inflamables porque es una ferretería. Tenemos seis unidades de bomberos, y 52 efectivos atendieron la emergencia”, dijo el vice comandante de los Bomberos a cargo de la emergencia ante las cámaras de Latina Noticias.



Es importante resaltar que pese a la magnitud del incendio, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, ya que no había personas dentro de las viviendas afectadas al momento del siniestro.

