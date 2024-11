Caso Sheyla Condor: liberan a los 6 detenidos vinculados al asesinato de la joven

Las seis personas que fueron vinculadas al asesinato de Sheyla Condor, en Comas, fueron liberadas la madrugada de este martes 19 de noviembre por disposición del Ministerio Público.

«No se ha visto ninguna prueba ni algo que los pueda sindicar a mis clientes, simplemente por el simple hecho de haber querido asistir a una reunión han sido detenidos arbitrariamente sin saber el motivo por el cual ellos han permanecido 48 horas acá en la Dirincri», explicó Carlos Hidalgo, abogado de dos de los jóvenes que fueron detenidos.

«Las seis personas han retomado su libertad de acuerdo con Fiscalía que ha dado su comparecencia simple para que puedan retomar a sus hogares, pero van a seguir las diligencias fuera de su detención«, añadió.

CASO SHEYLA ROJAS: ESTA LA VERSIÓN DE UNO DE LOS IMPLICADOS

Por su parte, David Herrera Alejos, uno de los jóvenes que fue detenido, explicó que había planeado reunirse con algunos compañeros de la Marina el sábado por la noche para un encuentro social. El encuentro había sido coordinado previamente con un compañero que alquilaba un cuarto en el inmueble.

«Llegué a las 21.40 y cuando llegué se encontraba el suboficial con los padres. No llegamos a hacer ninguna reunión porque nos quedamos estancados en la puerta- Nuestro compañero alquila un cuarto ahí y nosotros no sabíamos de lo que había sucedido antes. No lo conozco (a Darwin Condori), no conozca a ninguno de los que están implicados», indicó.

En horas de la noche del último 16 de noviembre, restos del cuerpo desmembrado de una joven de 26 años, identificada como Sheyla Mayumi Condor Torres, fueron hallados dentro de una maleta en Comas. Este macabro descubrimiento se dio en uno departamento de los condóminos Las Praderas, teniendo como principal sospechoso del acto a Darwin Marx Condori Antezana, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

