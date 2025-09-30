Cayó ‘Pequeño J’ en Pucusana: es acusado de cometer triple crimen en Argentina

El narcotraficante peruano conocido con el alias de ‘Pequeño J’ fue capturado en Lima, más precisamente en el distrito de Pucusana, cuando se transportaba oculto en un camión. Este delincuente es señalado como el autor del crimen de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, Argentina.

Personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro) estuvo a cargo de la detención de ‘Pequeño J’. Versiones preliminares apuntan a que la captura fue posible también al hecho de que en esa zona de Lima se está desarrollando un paro de transportistas.

Noticia en desarrollo.

