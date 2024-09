¿Cuál es el impacto económico del paro de transportistas?

El paro de transportistas de este jueves 26 de septiembre le costó a la economía peruana más de S/ 8 millones, de acuerdo a Paola del Carpio, economista de Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). La especialista explicó para Latina Noticias que se calculó esta cifra debido a que varias empresas del cono norte no circularon, y esta zona representa gran parte de Lima Metropolitana.

«Lima Norte es el 25% de Lima Metropolitana, y si tuviéramos en cuenta que un trabajador de Lima Norte en promedio gana S/ 12.50, con una paralización de media hora de este pedazo de la economía perderíamos S/ 8 millones. Si no salen los buses la gente no puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar y eso paraliza mucho la economía», explicó la especialista.

La especialista resaltó que la inseguridad le cuesta al país más de 2%, ya sea por costo privado o costo público. Además, precisó que, debido a esta problemática, los transportistas destinan una buena parte de sus ingresos a protegerse.

«Tienen que velar por sí mismos viendo temas de seguridad privada. De hecho, 6.1% del gasto de las empresas de transporte se va a temas de seguridad. Eso es un poco más elevado que el caso, por ejemplo, de las empresas de construcción, comercio, restaurantes».

Solo en las últimas semanas tres transportistas han sido asesinados, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, por lo que su líder, Martín Valeriano, indicó que no creen que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, esté intensificando las acciones para terminar con la extorsión.

«El tema de los cupos afecta a los más pequeños porque son los más vulnerables. Tienen menos ingresos y tienen que destinar una buena parte a mantenerse a flote, por eso, muchas empresas están decidiendo cerrar o trabajan menos», dijo Del Carpio.

