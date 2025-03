Embarazada denuncia que fue arrastrada durante desalojo por ampliación de av. Ramiro Prialé

Más de siete familias fueron desalojadas alrededor de las 2 a.m. de este lunes 24 de marzo, como parte de los trabajos de ampliación de la autopista Ramiro Prialé, en Lurigancho. La operación se llevó a cabo con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de serenazgo y maquinaria pesada, dejando a los residentes en un estado de shock y desamparo.

Los afectados han denunciado que no recibieron notificación previa sobre el desalojo, a pesar de que poseen títulos de propiedad que acreditan su legitimidad como dueños de los terrenos donde han construido sus hogares.

Entre los testimonios, destaca el de una mujer embarazada de seis meses, quien entre lágrimas relató la angustiosa experiencia que vivió en su estado.

Según su relato, los efectivos de la policía no solo le negaron la oportunidad de retirar sus pertenencias antes de que su vivienda fuera demolida, sino que también utilizaron la fuerza para llevar a cabo la evacuación.

“Me han arrastrado. Me han agarrado, les he pedido, por favor, que me dejen retirar mis cosas, pero no han respetado nada, mire. Toda mi casa, mi cuarto, todo han destruido, no me han permitido sacar nada, todo lo han derrumbado”, dijo entre lágrimas la mujer.

“Tres mujeres de la Fiscalía me han dicho que tenía que salir. A la vecina también la han arrastrado porque ella salió a defenderme. No me han permitido ni sacar ropa, con esta ropa no más estoy», expresó la madre de familia.

