Desvío en la vía Expresa Grau inició hoy 28 de noviembre: ¿Cuándo culminará?

Desde las 00:00 horas de este viernes 28 de noviembre, entró en vigencia el plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en sentido este-oeste, como parte del avance de la megaobra Vía Expresa Grau.

La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), dispuso el cierre total del cruce para ejecutar trabajos de pavimentación con concreto en la nueva vía rápida que, por primera vez, conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

¿A QUIÉNES AFECTA EL CIERRE?

El cierre impacta principalmente a los conductores que se movilizan desde La Victoria hacia el Cercado de Lima, quienes deberán tomar rutas alternas para continuar hacia la Plaza Grau y el centro de la ciudad.

Según la autoridad edil, los trabajos se ejecutarán de forma intensiva con el objetivo de culminar antes de las fiestas navideñas.

Pese a la restricción vehicular, se ha garantizado:

Un paso peatonal seguro para quienes se dirigen al paradero de buses del jirón Huánuco.

para quienes se dirigen al paradero de buses del Accesos exclusivos para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo, a fin de no interrumpir la atención de emergencias.

RUTAS A SEGUIR

Como parte del plan de circulación, Emape informó que los vehículos —incluidas ambulancias— que se desplacen por la avenida Aviación desde La Victoria hacia el centro de Lima deberán:

Girar por el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi .

o el . Luego incorporarse al jirón Huánuco, continuar hasta avenida Grau y retomar su trayecto habitual.

Este desvío busca mantener la fluidez vehicular mientras se realiza la colocación del pavimento rígido en la nueva vía expresa.

Y en sentido contrario, para los vehículos que van de Lima hacia La Victoria, no se prevén cambios importantes. El giro desde la avenida Grau hacia Aviación, en dirección sur, seguirá habilitado durante las obras.

RECOMENDACIONES

La Municipalidad de Lima exhorta a los conductores a:

Respetar la señalización instalada.

instalada. Seguir las indicaciones del personal de tránsito.

del personal de tránsito. Prever tiempos adicionales de viaje mientras duren los desvíos.

Finalmente, recordó que la Vía Expresa Grau forma parte de un conjunto de obras destinadas a modernizar la infraestructura vial del Cercado y mejorar la conectividad del transporte público en la capital.

