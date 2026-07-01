Esposa de chofer que murió tras confusa intervención policial exige justicia y denuncia agresión

La viuda de José Arellano Quintana, el conductor venezolano que murió de un impacto de bala tras una confusa intervención policial en San Juan de Miraflores, exigió justicia en los exteriores de la Depincri de ese distrito. Ella denunció haber sido golpeada y acusó al suboficial implicado de negligencia grave.

Testimonio de la esposa del conductor fallecido

Durante el plantón frente a la sede policial, la cónyuge de la víctima relató los momentos previos al trágico desenlace de la cúster de la ‘Línea D’. Según su declaración, el transportista no mostró resistencia física y planeaba conducir la unidad hacia la comisaría del sector tal como se lo habían ordenado.

“El suboficial hizo uso de su arma sin ninguna justificación hacia mi esposo. Él no lo agredió; el suboficial me agredió a mí, tengo moretones en las piernas y brazos provocados por los golpes con su vara de reglamento”, manifestó visiblemente afectada.

La testigo también criticó el accionar del efectivo tras el impacto vehicular contra un auto blanco en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias. Aseguró que las autoridades obstaculizaron el traslado médico del chofer al Hospital María Auxiliadora, donde finalmente falleció debido a que el proyectil le perforó ambas piernas.

“Cuando mi esposo se estrelló y estaba agonizando en el suelo, el suboficial Oblitas continuó apuntando con su arma en la mano. Ahora pretenden liberar al agente bajo el pretexto de que falta reunir evidencias”, aseguró la mujer.

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