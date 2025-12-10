EsSalud recibe segundo lote de Tacrolimus mientras continúa el riesgo de desabastecimiento

EsSalud recibió un primer lote de Tacrolimus para cubrir la demanda de pacientes trasplantados, en un contexto marcado por la falta de stock del medicamento. La entrega se concretó mientras la institución aún no termina su proceso de abastecimiento.

El traslado se realizó a través de un puente logístico activado por el Ministerio de Salud (Minsa), que movilizó la medicación hacia el almacén central de EsSalud. Según las autoridades, el apoyo es temporal y únicamente busca evitar que los tratamientos se interrumpan mientras continúa el proceso de compra.

SE ESPERAN DOS ENTREGAS ADICIONALES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

De acuerdo con información oficial, otros dos lotes del fármaco están programados para este miércoles y viernes. El Minsa señaló que este envío no afectará el suministro destinado a los establecimientos de su sector y de los gobiernos regionales.

Ambas instituciones mantienen coordinación para asegurar el suministro continuo del medicamento, mientras EsSalud finaliza la regularización de su abastecimiento.

VIDEO RECOMENDADO