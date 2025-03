Extorsionadores exigen S/50 mil a empresarios de discotecas para dejarlos trabajar: así operan

Empresarios dueños de discotecas en San Juan de Lurigancho enfrentan una creciente amenaza que pone en riesgo sus negocios y sus vidas. Una red de extorsionadores ha tomado el control del sector y exige el pago de fuertes sumas de dinero a cambio de permitir la realización de eventos musicales.

Daniel, un empresario que lleva más de 20 años en el rubro, es una de las tantas víctimas registradas en este distrito. Su negocio se ha convertido en blanco de estas organizaciones criminales. A fines del 2024, extorsionadores le exigieron el pago de S/ 50 mil a cambio de seguir operando con normalidad. Fue cuestión de pocos meses para que estos delincuentes atacaran su local con explosivos tras su negativa.

El Boulevard de Zárate y Las Flores es uno de los más importantes de San Juan de Lurigancho y, con el pasar del tiempo, se convirtió en escenario de grandes artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, ello también ha ocasionado que se vuelva el punto preferido de extorsionadores que acorralan a los dueños de los locales del lugar.

¿CÚAL ES EL MODUS OPERANDI DE LOS CRIMINALES?

El modus operandi de los delincuentes inicia con un primer contacto a los dueños de estos centros de entretenimiento, donde exigen un pago para seguir funcionando. Si no tienen respuesta, recurren a los promotores de eventos para obligarlos a mediar en las negociaciones. Si esta ruta no es exitosa, los extorsionadores amenazan incluso a los propios artistas, a quienes advierten que no podrán presentarse en dichos lugares si los propietarios no pagan.

Las consecuencias por no pagar son inmediatas. En noviembre del año pasado, uno de los locales afectados sufrió un atentado cuando un explosivo fue colocado debajo de un patrullero que realizaba rondas de seguridad. En enero, otro establecimiento recibió una bolsa con material explosivo sobre un vehículo del propietario, aunque en esta ocasión el ataque no se concretó. Días después, un nuevo atentado sacudió la entrada de un local, generando pánico entre los asistentes.

A pesar de los esfuerzos, la sensación de vulnerabilidad persiste. Los dueños de locales nocturnos, promotores y artistas continúan en la mira de estas organizaciones, enfrentando un dilema: ceder ante las exigencias o arriesgarse a perderlo todo.