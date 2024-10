Extorsionan a familia por perro chihuahua perdido en SMP

Los extorsionadores no perdonan nada. Esta vez aprovecharon la desaparición de un perrito, en San Martín de Porres, para pedir una recompensa a cambio y amenazaron que -de no pagar lo que pedían- dañarían a la mascota. Sin embargo, todo fue una estafa.

La dueña se encuentra desesperada por la desaparición de Mateo, su perro que lleva 10 días desaparecido, lo cual fue aprovechado por los extorsionadores. Los delincuentes, que aseguraban tener a Mateo, pedían S/ 1,500 de recompensa a cambio de no dañar a la mascota. Pusieron como condición que se deposite el dinero en una cuenta del extranjero.

«Me extorsionaron. Pedí pruebas y no me las dieron. Me pidieron vernos en lugar público, que paguemos y que nos darían a Mateo», comentó Karen, la dueña del perrito.

Ella y su madre llegaron al supuesto lugar de encuentro, pero los sujetos nunca aparecieron. Mientras la mamá intentaba hacer el depósito, llegaron a descubrir que todo era una mentira. Acto seguido, los sujetos reaccionaron con violencia verbal, diciendo que le harían daño al perro. Incluso llegaron a mandar una foto falsa de la mascota.

Ahora, Karen continúa su búsqueda en las calles, pegando afiches y preguntando a sus vecinos, recordando aquella mascota que le ayudó a salir de la crisis emocional que padecía.

