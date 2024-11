Familia de Sheyla Cóndor tras conocer que policía se quitó la vida: “Que nos muestren el cuerpo y ADN”

Tras conocer que Darwin Condori Antezana —acusado del feminicidio de Sheyla Cóndor— fue hallado muerto en el tercer piso en un hostal de San Juan de Lurigancho (SJL), la familia de la víctima ha pedido que se le realice una prueba de ADN para constatar que se trata de él.

Desde Tarma, en Junín, donde viene siendo velada Sheyla, su tía manifestó que no creerán que Darwin Condori perdió la vida hasta que vean su cuerpo y que le muestren el ADN.

“En estos momentos, con la noticia que acabamos de recibir. No creemos que el señor haya muerto. Nosotros no creemos de que haya fallecido, hasta no ver su cuerpo y ver el ADN que pertenece al asesino», declaró la tía de Sheyla, desde Junín, donde la joven viene siendo velada por sus amigos y familiares.

«Pedimos que nos muestren el cuerpo, el ADN, para saber si realmente murió. Nosotros no creemos”, acotó.