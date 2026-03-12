Gobierno anuncia compra de cámaras de videovigilancia para buses y 5700 policías más en las calles

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, continúa con la ronda de diálogos con bancadas del Congreso y este jueves 12 de marzo se reunió con el bloque de Fuerza Popular, en donde aprovechó para anunciar las medidas que implementará el Gobierno en el marco de la lucha contra la criminalidad.

En conversación con los medios de prensa, la Premier anunció aproximadamente 5700 efectivos de la Policía Nacional se sumarán a las calles entre el 18 y 19 de marzo para reforzar el patrullaje y la seguridad ciudadana.

Como segunda medida inmediata, la jefe del Gabinete Ministerial señaló que en los próximos días se dará inicio al proceso de contratación de las cámaras de vigilancia, las cuales serán instaladas en los buses para identificar a los extorsionadores.

