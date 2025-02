Jean Deza: PJ rechaza prisión preventiva y ordena restricciones contra el futbolista

La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el requerimiento de prisión preventiva contra el futbolista Jean Deza por el presunto delito de feminicidio, tras haber agredido físicamente a su expareja Gabriela Álava durante las celebraciones de Año Nuevo.

Por su parte, el Poder Judicial dispuso que la situación jurídica del deportista sea de comparecencia restrictiva. Dentro de las limitaciones impuestas a Deza Sánchez se encuentran: no poder salir de Lima ni cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, no incurrir en delito doloso, no acercarse ni comunicarse con la agraviada o sus familiares, entre otras.

Asimismo, el futbolista deberá pagar una caución de S/ 5,000 en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la emisión de la resolución.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Público podrá revocar la medida si Jean Deza no cumple con las restricciones y, en su lugar, podrá dictar prisión preventiva.

Como se recuerda, la última aparición pública de Deza Sánchez fue el pasado martes 4 luego de la audiencia donde se evaluaba el pedido de 9 meses de prisión preventiva en su contra. El jugador apareció tras la sesión y reconoció su culpa, mas no aceptó haber intentado quitarle la vida su expareja.

«Yo no soy ningún asesino. Estoy llevando ayuda profesional, no estoy bien, le pido disculpas públicamente», dijo.

