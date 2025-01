Jean Deza reaparece públicamente en audiencia de prisión preventiva | VIDEO

La mañana de este jueves 23 de enero, el futbolista Jean Deza reapareció públicamente en la audiencia virtual de pedido de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tentativa de feminicidio . Sin embargo, esta terminó reprogramándose para el próximo martes 4 de febrero a las 11:00 horas.

Como se sabe, la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (3.ᵉʳ Despacho) solicitó nueve meses de prisión preventiva para el futbolista por la agresión a su expareja Gabriela Alava ocurrido en un departamento en San Miguel en plena celebración de Año Nuevo.

Se espera que en la próxima audiencia, el juzgado determine si existen los elementos suficientes para dictar prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

JEAN DEZA ASEGURÓ QUE NO IRÁ A LA CÁRCEL POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Luego de haber agredido violentamente a su pareja, Jean Deza, reapareció y minimizó el accionar que tuvo con Gabriela Alava, pues aseguró que si bien hubo una agresión, «tampoco es para ir a la cárcel», asegurando que no será detenido por las autoridades.

Y es que el futbolista peruano conversó con el programa de espectáculos, ‘Amor y Fuego’ y señaló que no irá a la cárcel ya que quiere que se le juzgue por su acciones y no por lo que la prensa haya vendido en los diversos medios de comunicación.

«Tal vez me equivoqué, pero lo que la ley me diga e imponga, voy a respetar, ‘mano’. Quiero que se me juzgue por lo que he hecho, pero no por lo que la prensa vende, como que la he querido matar», declaró el exjugador de Alianza Lima.

Deza minimizó su accionar con Gabriela Alava y se justificó con el consumo de alcohol que tuvo ese día junto a su expareja. «Estábamos en una fiesta y habíamos tomado un poco de alcohol. Ya está aclarado, va a salir la verdad y voy a seguir jugando por más que a la gente no le guste», agregó.

«No voy a ir a la cárcel. Pueden imputar, pero deben tener pruebas. Estoy consciente de lo que ha pasado y muy apenado, pero tampoco a la cárcel», finalizó el futbolista en sus declaraciones. Cabe mencionar que las autoridades siguen investigando el caso para determinar una sanción.