Jean Deza se pronuncia tras denuncia de agresión física: «No estoy prófugo»

Tras ser denunciado por su expareja, la modelo Gabriela Alava por agresión física. El futbolista decidió pronunciarse a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

«No estoy prófugo» así respondió el futbolista Jean Deza por primera vez tras ser denunciado por su expareja, la modelo Gabriela Alava, por agresión física. ¿Qué dice el comunicado de Jean Deza?

“Ante los recientes hechos de conocimiento público que involucran a mi persona, a la opinión pública quiero informar lo siguiente: Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuada por el Ministerio Público, asimismo, quiero advertir que mi abogado y el recurrente al tomar conocimiento que se estaría requiriendo una medida de coerción personal – impedimento de salida del país, decidimos no oponemos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes”, se lee en el inicio del comunicado.

Posteriormente, el futbolista afirma que no se encuentra escapando de la justicia. “Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales”.

