John Kelvin se pronuncia tras ser intervenido por conducir en presunto estado de ebriedad

Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto​, conocido popularmente como John Kelvin, utilizó sus redes sociales para aclarar que se encuentra en libertad, luego que en redes sociales empezara a circular información que indicaba que había sido detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

Sarmiento reconoció que sí fue intervenido; sin embargo, aclaró que se encuentra en libertad, pues cuando le realizaron el dosaje etílico arrojó 0.27 y lo permitido es 0.50.

«Grabo este video para hacerle un comunicado. Hay una red social donde la gente me está etiquetando, está mal informando a la gente, yo me encuentro libre , transitando como cualquier persona y lo que quiero comentar es que tuve una intervención saliendo de una reunión. Yo estuve manejando y por respeto a los policías acepto la intervención, fui a la comisaria, me sacan dosaje etílico y sale 0.27″, remarcó.

«Para que los que saben es hasta 0.50 y yo les había dicho a la Policía que había brindado, pero no había tomado. Claro que también estaba mal, pero yo me sentía condiciones de manejar. Yo acepté la intervención, no fue una detención y yo siempre voy a aceptar que me intervengan, pero lo que no voy a aceptar es que me difamen. Basta que sigan usando mi nombre«, añadió.

Respecto a la foto que se viralizó en redes sociales, dijo: «Lo que se está viralizando es una foto que me pidieron los oficiales, que me dijeron que era protocolar, que era una foto interna, quizá hasta grabado la intervención. No voy a aceptar más difamaciones».



EN NOVIEMBRE, EL CANTANTE DE CUMBIA FUE DETENIDO POR AGRESIÓN FÍSICA

Jonathan Sarmiento fue acusado de haber agredido físicamente a su pareja, Glenda Rodríguez, de 38 años. El incidente se registró en la madrugada del viernes 8 de noviembre de 2024, en un hotel ubicado en la avenida Los Alisos, en el distrito de Los Olivos.

Según la denuncia presentada, Kelvin habría golpeado a Rodríguez en varias partes del cuerpo, incluyendo el rostro.

Tras recibir la alerta, las autoridades policiales intervinieron y condujeron a ambos al centro de la comisaría de Los Olivos, donde actualmente el intérprete de cumbia permanece detenido mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

QUÉ DIJO EL ABOGADO DEL CANTANTE

“He conversado con John. Él está tranquilo y estamos a la espera. Él confía que se va a determinar la verdad”, expresó Arturo Farge, abogado del cantante de cumbia.