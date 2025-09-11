Lima amaneció con humedad al 100%: llovizna intensa afectó varios distritos

Este jueves 11 de septiembre, Lima amaneció con una intensa llovizna y 14 grados de sensación térmica, además, varios distritos de la capital superaron el 90% de humedad e incluso, Carabayllo y Lurigancho alcanzaron el 100% de humedad.

Según el mapa informativo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), distritos como Jesús María, San Borja y La Molina, presentaron la humedad al 98% y 97%, respectivamente, mientras que Ancón, Puente Piedra y Surco tuvieron 85%, 92% y 93% de humedad.

“Distritos de la costa amanecen con altas concentraciones de humedad y sensación de frío. Estaciones distribuidas a lo largo del área metropolitana de Lima y Callao reportan humedad próxima al 100 %”, señaló el Senamhi.

Cabe mencionar que el próximo 23 de septiembre inicia la estación de la primavera oficialmente, sin embargo, el ente estatal adscrito al Ministerio del Ambiente, ha indicado que la temperatura seguirá baja y conforme vayan transcurriendo los días, irá sintiéndose más el calor.

