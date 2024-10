Manifestante llora en vivo y exige salida del Gobierno y Congreso: «no nos representan»

Este miércoles 23 de octubre se viene desarrollando un nuevo paro nacional en el Perú, pues varias empresas de transporte, mercados, bodegueros, comerciantes y más, paralizaron sus actividades debido a la ola de extorsión y delincuencia que viene azotando a todo el país.

En esa línea, Luis Samanamud del Mercado Monumental de Puente Piedra, lloró al ser entrevistado por los medios de comunicación, en plena Av. Abancay, en el Centro de Lima, por la inacción de las autoridades. Él apuntó que el objetivo ya no es la derogatoria de ninguna ley, sino la salida del Gobierno y los congresistas.

«Es la segunda vez que salimos a marchar los comerciantes. La primera vez pedíamos la derogatoria de la ley 32108, pero ahora pedimos que se vaya este Gobierno y este Congreso. No nos representan, son incapaces de gobernar el país», enfatizó.

Apuntó que la situación de inseguridad ciudadana ya rebasó cualquier límite. «Es una marcha de sacrificio, porque no aguantamos esta situación. Estamos siendo extorsionados en los mercados. Hace 2 meses y medio, en el Mercado 3 Regiones, de Puente Piedra, asesinaron a una hermana comerciante por no pagar cupo. Nos piden S/ 500, S/ 1,000 o S/ 5,000, dependiendo del rubro. Han asesinado a mototaxistas por no pagar 7 u 8 soles, estamos desamparados. No confiamos en la Policía Nacional. No queremos denunciar, porque después nos van a hacer reglaje», dijo entre lágrimas.