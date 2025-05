Más de 150 cúster hacen piques ilegales frente al Estadio Monumental

Una escena insólita y preocupante se vivió la noche del miércoles 28 de mayo en los exteriores del Estadio Monumental, en el distrito de Ate. Alrededor de las 10:00 p.m., más de 150 cúster —vehículos usualmente destinados al transporte público— se estacionaron en fila sobre la Av. Javier Prado para participar en piques ilegales, según confirmó el general Javier Ávalos ante nuestras cámaras.



Lo que llamó aún más la atención fue que muchos de estos conductores iban acompañados de sus familias, incluidos niños pequeños, para presenciar estas carreras clandestinas. Las imágenes captadas por la central de videovigilancia de la zona muestran una larga caravana de vehículos que llegaron al lugar y, minutos después, comenzaron a acelerar en plena vía pública.



“Algo increíble y preocupante. Ahora no solo los vehículos de alta gama hacen piques, sino también cúster y combis. Nos comunicamos con la Policía y al llegar vimos que ya habían empezado las carreras”, declaró el general Ávalos.



La situación generó gran alarma entre los vecinos del sector, quienes no podían acceder a sus viviendas debido a que los vehículos bloqueaban más de un kilómetro de la avenida. “Si no llegábamos a tiempo, podría haber ocurrido una tragedia. Esta vía tiene reductores, pero eso no impidió que pusieran en riesgo a muchas personas”, agregó la autoridad.



Al llegar al lugar, la Policía intentó restablecer el tránsito, pero algunos choferes se mostraron agresivos y fueron trasladados a la comisaría.

