¿Habrá feriado largo por Navidad y Año Nuevo?: Esto dice el calendario y la ley

A poco de fin de año, el Perú disfrutará de un nuevo feriado largo gracias a las festividades de Navidad, pues como el calendario lo manda, el próximo jueves 25 de diciembre es feriado nacional por las celebraciones navideñas, asimismo, el gobierno decretó que el viernes 26 sea día no laborable.

Es decir, los trabajadores tendrán el día jueves libre (por feriado nacional), mientras que el viernes descansaran al ser un día no laborable, mientras que el día sábado y domingo, son los descansos habituales de cada persona y se juntarán hasta 4 días libres antes de fin de año.

Sin embargo, el día no laborable decretado por el gobierno señala que solo es válido para los trabajadores del sector público, pues en el caso de los trabajadores privados, deberán llegar a un acuerdo con el empleador para ver si toman el día libre o no y recuperar las horas no trabajadas en los próximos días.

El mismo panorama se presentará en las festividades de Año Nuevo, pues el 1 de enero es día feriado nacional, mientras que el día 2 es día no laborables para el sector público, a esto se le suman los descansos habituales de cada trabajador donde se convierte en un feriado largo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7