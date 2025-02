Muro de colegio se cae y se roban hasta papel higiénico en Villa El Salvador

Ante las cámaras de Latina Noticias, padres de familia denunciaron que el muro del Colegio 9062, en el distrito de Villa El Salvador, se cayó desde hace ya varias semanas y delincuentes ingresan a la institución y han robado los materiales de los niños.

Además, a pocas semanas que inicie el nuevo año escolar 2025, exigen que las autoridades solucionen el problema para proteger a los estudiantes.

“ Han entrado los rateros al colegio, al salón de los niños de 4 y 5 años, han roto, se han llevado cosas. A la directora le he dicho que estaba rota la puerta y he tenido que asegurar para que no ingresen. Último han robado computadoras ”, expresó el presidente de la APAFA.

UGEL RESPONDIÓ QUE NO ERAN SU PRIORIDAD

Otra madre de familia comentó que han recurrido a la municipalidad; sin embargo, les han dicho que no tienen presupuesto.

“El alcalde no nos quiere apoyar. Nos han dicho que no tenemos presupuesto, que presentemos los documentos a la UGEL y tampoco nos quieren dar la mano. Nos han dicho que hay muchas cosas y que no somos prioridad. La directora hacen lo que ellos quieren en este colegio ”, indicó otra madre.

“No he hablado con el rector, pero somos padres, yo quería que esto se corrija porque lo poco que tenemos se están robando. Nos han dejado de lado. Yo como madre me siento con miedo, con temor, pueden entrar cualquier persona y hacer daño a los pequeños”, añadió.