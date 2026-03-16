Napoleón Becerra: fecha, hora del velatorio y entierro del candidato presidencial

El cuerpo del candidato presidencial Napoleón Becerra García fue trasladado desde Ayacucho hacia Lima, donde será velado antes de su entierro en Cajamarca. Sus restos fueron escoltados por familiares, compañeros de partido y simpatizantes en el cortejo fúnebre.

Se espera que a su llegada, una delegación de militantes y candidatos al Congreso se movilizarán hacia el aeropuerto para recibir el cuerpo de Becerra.

HORA DEL VELATORIO

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores confirmó que el velatorio se realizará durante las próximas 24 horas. El féretro estaba previsto para que llegue a Lima a las 8:30 a.m.; sin embargo, hubo un retraso de vuelo a causa del clima. Mientras tanto, se tiene previsto que el velatorio se llevará a cabo en el pasaje García Calderón 170, en la zona de Fenutssa, a la altura de la avenida Uruguay.

El cuerpo permanecerá allí hasta el día de mañana. Posteriormente, sus restos serán trasladados a Cajamarca, donde recibirá sepultura. Por su lado, la familia invitó a la ciudadanía y simpatizantes del partido a participar de este momento.

REESTRUCTURACIÓN DEL PARTIDO

Mientras se realizan los actos fúnebres, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores inició una reestructuración. Winston Huamán sería quien asuma la dirección de la organización para dar continuidad a la campaña electoral.

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