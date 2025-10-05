‘Pequeño J’ tras su captura por triple crimen en Argentina: “No conocía a nadie. Simplemente me están echando la culpa”

Cayó el ‘Pequeño J’, el principal sospechoso del asesinato contra tres jóvenes argentinas en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Se trata de un triple crimen que conmocionó tanto a Argentina como a Perú. Fue capturado cuando viajaba desde Juliaca, escondido en un camión a la altura de Pucusana. El peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, declaró en exclusiva para María Horna de Punto Final. Conozca los detalles de su captura y su actual situación legal.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue capturado el 19 de septiembre, tras huir de Argentina, cruzar Bolivia e ingresar al Perú con el objetivo de llegar a Trujillo, La Libertad, en donde vive su familia. Al ser cuestionado por el crimen contra Brenda, Morena y una menor de edad señaló que solo era un sospechoso y nada más. Explicó no conocer quién ordenó la tortura contra las tres jóvenes. Agregó que fugó de Argentina por miedo.

“Porque me hicieron fama y me pusieron como Pablo Escobar. Vengo para acá para agarrar mi abogado y me pueda defender”, manifestó el ‘Pequeño J’.

De acuerdo a sus declaraciones exclusivas en Punto Final, Tony Janzen Valverde Victoria enfatiza que a él solo lo están incriminando. Incluso niega conocer a las víctimas Brenda, Morena y una menor de edad. “No conocía a nadie. Me están echando la culpa”, expresó.

Para su captura fue clave el historial delincuencial por parte de su familia. Luego de que el Comisario Mayor Flavio Marino, de la DDI de Buenos Aires, confirmara que una de las rutas de escape de ‘Pequeño J’ y su cómplice el argentino Matthias Ozorio, era el Perú, se comunicó con el General Nilton Santos, jefe de la DIRANDRO, y desde ese momento se articuló un plan para capturarlos.

“No conocía a nadie. Simplemente me están echando la culpa”, resaltó el ‘Pequeño J’ en exclusiva para Punto Final. “No hay nada en contra de mí”, acotó.

EL ‘PEQUEÑO J’ EN LAS REDES CRIMINALES DE ARGENTINA

Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años es sindicado de pertenecer a toda una organización criminal de narcotráfico en Argentina.

“En este caso es una organización que tiene su comando operacional en uno de los barrios de emergencia y habrían elegido la casa para perpetrar el asesinato”, explicó el ministro del Interior de Argentina.

Ahora, todos los focos van hacia él tras la tortura contra Brenda, Morena y una menor de edad. Los cuerpos de estas jóvenes argentinas fueron hallados enterrados en una fosa clandestina, construida apenas un día antes del crimen, dentro de la casa del peruano Miguel Villanueva Silva.

