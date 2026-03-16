Policía investiga importante detalle en crimen de Jhon Leyva

La familia del promotor musical Jhon Leyva, asesinado de varios balazos, llegó desde España para darle el último adiós, mientras sus amigos artistas, entre ellos Susy Díaz, lo recordaron como un hombre muy apasionado por el floclore.

El caso ya está en manos de la División de Homicidios de la Dirincri. El día del crimen, los agentes hallaron ocho casquillos de bala. Eran las 5 de la mañana cuando John salió solo de un local en dirección a su vehículo.

Pese a que ya recibía amenazas por extorsiones, sus agentes de seguridad no salieron con él. Esa es una de los aspectos que hoy la Policía investiga.

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