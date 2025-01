Presidente del INPE tras amenaza con granada a penal: «ningún hampón nos va a decir qué hacer»

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, se pronunció luego de que desconocidos dejaron un artefacto explosivo (granada) y una nota amenazadora, dentro de una caja, en los exteriores del Penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

El funcionario explicó, en comunicación con Latina Noticias, que en la nota se habla de un interno, Víctor Hugo Criado Zanelly, de quien se dice que estaría cometiendo actos ilícitos desde la cárcel, como coordinar asesinatos, y que si el INPE no hace algo para evitar esa situación «van a volar el penal».

«En la institución este tipo de amenazas no nos amedrentan. Ya hemos recibido mensajes similares. Hace unos meses, en el Penal de Lurigancho dejaron 4 explosivos, de los cuales 3 estallaron, y no por ello hemos accedido al pedido de la delincuencia. Estamos trabajando con la Policía para ubicar a los responsables, pero no vamos a hacer lo que nos indican en el mensaje. Ningún hampón de medio pelo nos va a decir qué hacer», remarcó.

No obstante lo señalado anteriormente, el Presidente del INPE indicó que se han tomado acciones de control con respecto al interno al que se hace referencia en el mensaje. En esa misma línea, descartó que se vaya a cambiar al Director del Penal Castro Castro.

«Hemos entrado a su celda, pero no hemos hallado ningún objeto prohibido que lo comprometa. Por ahora, no hemos previsto ningún traslado. Si detectamos a este u otro interno haciendo de las suyas, lo trasladaremos bien lejos. A veces hay rivalidades entre reos, pero jamás actuamos en base a panfletos. Verificaremos todo y actuaremos», enfatizó.

Además, Javier Llaque indicó que el mensaje amenazante dejado al lado del explosivo tiene algunas particularidades. «La redacción nos ha llamado la atención: son respetuosos, se despiden, por lo que no creemos que venga de donde se cree que proviene. No obstante, tampoco lo vamos a subestimar», aseveró.

Cabe apuntar que Víctor Hugo Criado Zanelly, alias ‘Negro Víctor’, está cumpliendo una orden de prisión preventiva en el Penal Castro Castro tras ser acusado de intentar asesinar a una vendedora de tarjetas en una estación del Tren Eléctrico, el año pasado.

