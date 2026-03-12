Temas
Lima

Profesora envía mensaje a su jefe EN VIVO tras hacer cola en el Reniec por cuarto día: "Está molesto"

Lima
Kathy Ortega
Kathy Ortega


Las interminables colas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúan afectando a los ciudadanos que intentan realizar trámites sencillos como recoger su DNI. En la sede de Santa Anita, estas largas colas dan la vuelta a la manzana.

Una profesora aprovechó las cámaras de Latina Noticias para enviarle un mensaje a su jefe y es que es la cuarta vez que pide permiso para recoger su documento de identidad. Asimismo, contó que se ha visto obligada a enviarle evidencias a sus superiores para demostrar la larga espera.

“Van cuatro veces que voy viniendo, vengo de un colegio, soy docente y tengo que dejar a los chicos. Me han dado permiso, pero ya mi promotor está molesto, él no me cree. Míreme promotor Agustín, estoy acá en la cola. Cobran cola, vengo a recoger mi DNI”, sostuvo la docente frente a cámaras.

 

