Reconocido médico desaparece tras ser denunciado de tocamientos indebidos a menor | VIDEO

Juan Arturo Rodríguez García, reconocido médico que ha laborado en diferentes clínicas, está desaparecido luego de ser acusado de tocamientos indebidos contra una niña de 6 años.

Según explicó el padre de familia de la víctima, el médico organizó una fiesta en un edificio de Miraflores, a donde llegaron cuatro familias. En medio de la reunión, aprovechó para llamar a una de las menores de edad al ascensor, donde le realizó diversos pedidos que atentaban contra la libertad sexual.

“Mi hija me comentó que esta persona le había pedido que le quería ver desnuda“ , señaló el padre ante las cámaras de Latina Noticias.

Sin embargo, no es la primera vez que el médico se ve involucrado en un hecho similar. En el 2018 también fue sentenciado a prisión efectiva de 10 años por el delito contra la libertad sexual y tocamientos indebidos a su ahijada de 6 años.

Asimismo, la familia de la víctima indicó a nuestro reportero que el doctor, desde la clandestinidad, ha buscado comunicarse ellos; sin embargo, ellos solo quieren que reciba el “castigo que merece”.

La familia también denunció la Policía Nacional del Perú (PNP) demoró 6 horas en registrar denuncia. “Pararon en una gasolinería y dijeron que con la cantidad que tenían no iban a llegar a medicina legal. En algún momento yo decía que ya no puedo más porque parece que te agobian psicológicamente, le digo ponte en mi lugar y me dijo: ‘Hubiera cuidado mejor a mi hija ‘», expresó entre lágrimas la madre de la víctima.

